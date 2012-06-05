Украинский индекс UX на прошлой неделе упал на 8% - эксперты

Украинский индекс UX по итогам прошлой недели упал на 8%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их мнению, прошедшая неделя ничем не отличалась от предыдущих четырех: резкое падение акций эмитентов, которые показали значительные убытки в 2011 году и ожидают дальнейшее падение в 2012 году. Это преимущественно компании металлургического сектора. По результатам мая UX упал на 26%, а падение Aвдеевского КХЗ, Ясиновского КХЗ, Eнакиевского метзавода и «Центрэнерго» превысило 40%. Пока в фокусе внимания остаются события вокруг долгового кризиса в Испании и Греции, внутренние корпоративные новости будут оказывать слабое влияние на котировки украинских акций, считают аналитики.

Они отмечают, что варшавский индекс WIG-Ukraine (10 украинских компаний) в понедельник, 4 июня, вырос на 2,5% благодаря отскоку Kernel (+5,4%) от своего двухлетнего минимума. Agroton (-4,3%) в первом квартале 2012 года показал сильные результаты, что должно поднять его котировки на ВФБ из зоны перепроданности (падение с апреля составило 65%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 1 июня, упал на 5,30% – до 978,67 пункта, сообщили в пресс-службе биржи. Общий объем торгов составил 174,3 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,79% – до 399,54 пункта. Общий объем торгов составил 71 млн грн.