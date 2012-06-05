Украинская KDM Shipping может в этом году провести IPO на Варшавской бирже

Варшава. Компания KDM Shipping (Киев), занимающаяся перевозками водным транспортом, может в текущем году провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже, в основном для финансирования увеличения своего грузового флота.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщили на пресс-конференции в Варшаве во вторник главные акционеры компании и ее руководители Константин и Денис Молодковец.

Генеральный директор созданной десять лет назад компании Константин Молодковец (владеет 78,3% ее акций) отметил, что KDM Shipping хочет привлечь средства для увеличения своего флота грузовых судов, в который сегодня входит 8 кораблей общей тоннажем 25,2 тыс. тонн.

«Хотим увеличить наши возможности по перевозке за счет покупки новых судов по крайней мере вдвое», - сказал он, назвав это направление самым важным в стратегии развития компании на ближайшие годы.

К. Молодковец отметил значительный спрос на предоставляемые компанией услуги, который KDM Shiping планирует удовлетворить за счет увеличения мощностей по перевозке.

Финансовый директор компании Денис Молодковец (владеет 11,5% акций) сообщил, что компания не приняла окончательного решения о проведении IPO и рассматривает также другие возможные источники финансирования покупок, среди которых он упомянул частные инвестиции или кредиты.

Представители компании не уточнили, какой пакет акций намерены продать в случае проведения первичного размещения акций, сколько средств привлечь и в каком квартале может пройти IPO.

«Если это будет сделано, то в этом году. Детально по времени на данном этапе сказать не могу», - сказал УНИАН финдиректор.

К. Молодковец также сообщил агентству, что компания планирует купить суда тоннажем от 3,5 до 5,5 тыс. тонн, заметив, что новое судно большей тоннажности стоит 12 млн долларов, а бывшее в употребление можно купить даже вдвое дешевле.

«Количество судов, которые мы купим, будет зависеть от того, сколько денег привлечем», - сказал он. По его словам, компания может завершить сделку по покупке за 2-3 месяца после привлечения средств.

Гендиректор отметил, что компания, работающая главным образом в портах Турции, России, Украины и Грузии, видит значительные перспективы своего развития в ближайшие годы за счет большого потенциала рынка водных грузоперевозок в этом регионе.

К. Молодковец заметил, что в Украине и России доля грузоперевозок водным транспортом составляет всего 1-2% общего грузопотока на фоне более 90% в странах Европейского Союза, где доля реализуемых перевозок небольшими судами, способными перевозить грузы как по морю, так и по рекам, составляет почти 40%.

Cправка УНИАН. Компания KDM Shipping, владеющая флотом из 16 судов и Херсонским судостроительным заводом имени Куйбышева, специализируется на речных пассажирских перевозках, а также грузовых, в том числе в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Каждый из 8 сухогрузов компании, используемых для перевозки цемента, дерева, удобрений и зерна, способен перевозить от 2,9 до 3,4 тыс. тонн; 8 пассажирских судов могут перевозить от 90 до 450 человек.

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