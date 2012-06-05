Обвал на украинском фондовом рынке продолжился во вторник

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 июня, снизился на 4,75% – до 932,22 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 97,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 33 млн грн, на срочном рынке – 64,5 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Мотор Сичи» (-8,26%), «Центрэнерго» (-7,71%), «Донбассэнерго» (-6,52%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 5 июня снизился на 3,09% – до 387,18 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 653,7 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 436,8 млн грн, на облигации предприятий – 204 млн грн, на акции –11,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам предыдущей сессии - в пятницу, 1 июня - падение индекса Украинской биржи составило более 5%.

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