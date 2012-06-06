На Чикагской бирже начали торговать украинской пшеницей

Чикагская биржа с 6 июня вводит новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Об этом сообщил УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

Эксперты позитивно оценивают эту новацию, отмечая, что это позволит сформировать реальную цену на украинское зерно.

Старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко согласна, что положительный момент в появлении нового инструмента состоит в том, что он сделает ценообразование более прозрачным и понятным для отечественных производителей и трейдеров, а также для аналитиков, покрывающих деятельность торгующихся на бирже сельхозкомпаний. Кроме того, сельхозкомпании (производители и трейдеры) могут заинтересоваться хеджированием позиций или их торговлей, учитывая отсутствие фьючерсов на сельхозпродукцию в Украине.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует производство зерна в Украине в текущем году в объеме 47,2 млн тонн, из которых на экспорт можно будет отправить 22-25 млн тонн зерна.

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