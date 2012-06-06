ФГИУ начал готовить "Ивано-Франковскгаз" и "Николаевгаз" к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже блокирующих пакетов "Ивано-Франковскгаз" и "Николаевгаз". Об этом сообщает официальное издание фонда "Ведомости приватизации" от 6 июня т.г.

ФГИУ в рамках подготовки к продаже предлагает потенциальным клиентам принять участие в разработке условий приватизации данных блокпакетов.

Напомним, Фонд госимущества планирует в этом году выставить на продажу госпакеты 48 газораспределяющих и газопоставляющих предприятий.

Справка УНИАН. ПАО «Ивано-Франковскгаз» (г. Ивано-Франковск) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Ивано-Франковской области.

50% + 1 акция «Ивано-Франковскгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25,2974% - ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).

«Ивано-Франковскгаз» завершил 2011 год с чистой прибылью 24,873 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 15,973 млн грн.

ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Предприятие завершило 2011 год с чистой прибылью 85,485 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 43,325 млн грн.