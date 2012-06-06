Основным фактором майской дефляции является высокий прошлогодний урожай - эксперт

По мнению экономиста Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александра Жолудя, дефляция 0,3%, которая зафиксирована по итогам мая, обусловлена прежде всего фактором высокого урожая прошлого года. Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

«Если мы посмотрим, с начала года инфляция была достаточно низкой. И если мы рассмотрим конкретно этот месяц (май — УНИАН), то как и в предыдущие месяцы, основной причиной дефляции был высокий урожай прошлого года. - сказал А.Жолудь. - Если мы посмотрим, то наибольшая дефляция наблюдается в продуктах питания и безалкогольных напитках, причем она наблюдается уже третий месяц подряд».

Он отметил, что, учитывая высокий удельный вес данной категории в структуре ВВП, дефляция по данной группе товаров определяет и общую дефляцию, даже несмотря на то, что цены в других секторах, таких как транспорт, здравоохранение, сфера коммунальных услуг, растут.

По словам А.Жолудя, фактор высокого урожая прошлого года будет влиять на показатель потребительских цен и в следующем месяце.

Также эксперт отметил, что на динамику потребительских цен влиял и монетарный фактор, который заключается в ограниченном предложении гривни.

«Безусловно, есть влияние монетарного фактора, хотя сам фактор не был нацелен на то, чтобы именно сдержать цены. Это еще со второго полугодия прошлого года для удержания курса ограничивается предложение гривни в экономике, и это ограничение предложения гривни влияет (на инфляцию - УНИАН)», - говорит А.Жолудь.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Основное снижение цен в мае против апреля произошло на молоко, сыр и яйца — на 7,1% (к маю 2011 года — рост 5,3%), в том числе молоко подешевело — на 3,2% (рост 2,8%), сыр и творог — на 1,3% (рост 7,2%), а яйца — на 32,4% (рост — 2,8%). Также зафиксировано снижение цен на овощи — на 1,8% (снижение цен — на 59,3%) и сахар — на 1,5% (снижение цен — на 35,7%).

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.