ФГИУ выставил на продажу 94,534% ПАО "Закарпатский завод "Электроавтоматика"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 94,534% государственного пакета акций ПАО "Закарпатский завод "Электроавтоматика", сообщает официально издание ФГИУ от 6 июня т.г. Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 5 млн 726 тыс. грн. Конкурс по продаже акций завода состоится через 75 дней после опубликования данного сообщения. Справка УНИАН. ПАО "Закарпатский завод "Электроавтоматика" (пгт Буштино, Закарпатская обл.) занимается производством амортизаторов, светильников авиационных. Прибыль предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составила 5 тыс. грн, кредиторская задолженность - 601 тыс. грн, дебиторская - 29 тыс. грн, стоимость активов - 7,9 млн грн.

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