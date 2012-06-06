ФГИУ в январе-мае получил от приватизации 5,1 млрд грн - 51% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-мае т.г., по оперативным данным, получил от приватизации 5,1 млрд грн, что составляет 51% годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 420,6 млн грн (51% годового плана).

Фонд также получил в январе-мае т.г. 17 млн грн (6,2% годового плана) поступлений от дивидендов.

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 660 млн грн.