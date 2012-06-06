Обвал на украинском фондовом рынке усугубляется

Украинский фондовый рынок показал сегодня резко отличную от мировых рынков динамику.

Как показывает сайт Украинской биржи, индекс UX по итогам торгов в среду, 6 июня, обвалился на 7,09% – до 866,11 пункта.

Согласно сообщению на сайте, общий объем торгов на Украинской бирже составил 133 млн грн, из них на фондовом рынке – 38 млн грн, на срочном рынке – 94,9 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Авдеевского коксохима (снизились на 13,09%), «Райффайзен Банка Аваль» (-13,07%), Енакиевского метзавода (-9,24%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 6 июня снизился на 7,03% – до 359,98 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 322 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 317,8 млн грн, на облигации предприятий – 3,6 млн грн.

В то же время, британский индекс FTSE 100, по состоянию на 17:30 по киевскому времени, поднялся на 1,78% - до 5353.57 пункта, немецкий DAX повысился на 1,44% - до 6055.64 пункта, французский CAC-40 повысился на 1,69% - до 3036.68 пункта.

По мнению ряда опрошенных торговцев, причиной сегодняшнего падения украинского рынка могло стать полное отсутствие ликвидности на рынке.

Как сообщал УНИАН, по итогам торговой сессии в пятницу, 1 июня, падение индекса Украинской биржи составило более 5%.

В ходе следующей сессии - во вторник, 5 июня, обвал на отечественном рынке продолжился.