Фонд госимущества продал «Авиалинии Харькова» за 1,2 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 99,99% акций ПАО «Авиалинии Харькова» за 1,2 млн грн, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, продажа была осуществлена на фондовой бирже ПФТС, поступление средств ожидается в ближайшее время.

При этом ФГИУ покупателя «Авиалиний Харькова» пока не называет.

Также сообщается, что в целом с начала года продажа пакетов акций через организаторов торгов принесла Фонду 21,9 млн грн.

Справка УНИАН. АО «Авиалинии Харькова» создано на базе Харьковской государственной авиакомпании «Авиалинии Харькова». Компания специализируется на техническом обслуживании воздушных судов, с 1998 по 2001 г. осуществляла пассажирские перевозки.