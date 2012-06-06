Эксперт: из-за затяжного падения украинского рынка акций инвесторы не хотят заключать сделки

Затяжное падение отечественного фондового рынка крайне негативно сказалось на желании инвесторов заключать сделки.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

Он подчеркнул, что общий объем торгов на фондовом рынке Украинской биржи по итогам среды, 6 июня, составил всего 37,2 млн грн. Торги на Украинской бирже в этот день характеризовались обвальным падением индекса. Все бумаги индексной корзины Украинской биржи, за исключением акций «Укрнафты» (+0,35%), завершили день с потерями. В целом UX снижается уже пятую сессию подряд, и общее падение индикатора за этот период составило 20,02%.

По словам С.Белясова, "характер сессии на отечественном рынке акций в среду кардинально отличался от хода торгов на ведущих зарубежных площадках, где преобладали покупки. Уставшие от негатива зарубежные инвесторы вели себя иррационально: откупали подешевевшие накануне бумаги, мало обращая внимания на выходящую сегодня макростатистическую отчетность, носившую негативный характер. Инвесторов не напугали ни пересмотр динамики ВВП еврозоны за 1-й квартал 2012 года, ни снижение промышленного производства в Германии за апрель сильнее прогнозов".

Как считает аналитик, выступление главы ЕЦБ Марио Драги европейские инвесторы встретили с долей скептицизма. Глава ЕЦБ отметил нарастание экономических рисков в регионе, при этом пообещал продолжать снабжать банковский сектор еврозоны ликвидностью в неограниченном размере.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 июня, обвалился на 7,09% – до 866,11 пункта.

Индекс ПФТС снизился на 7,03% – до 359,98 пункта.