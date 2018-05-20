Украинский фондовый рынок - на краю пропасти

Украинский фондовый рынок продолжает крутое пике. Так, индекс одной из крупнейших украинских бирж ПФТС с начала 2012 года снизился на 33%, причем по итогам только одной «черной среды», 6 июня, он упал на 7,03%. Индекс другой площадки – Украинской биржи - с 1 января обвалился на 40,6%, а по итогам торгов 6 июня – на 7,09%. Таким образом, рынок просел до уровней мая кризисного 2009 года. Многие эксперты при этом обращают внимание на то, что объемы торгов украинскими акциями остаются незначительными – в пределах нескольких миллионов долларов. Инвесторы не желают распродавать свои портфели по бросовым ценам и ждут лучших времен. А это, по мнению аналитиков, признак того, что малоликвидный рынок находится вблизи дна. Не исключают эксперты и того, что сложившуюся ситуацию усугубляют опасения трейдеров по поводу возможной девальвации гривни.

По мнениюаналитиков инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», столь значительное падение украинских фондовых индексов в текущем году переплетается, прежде всего, с долговым кризисом в Европе, что связано с экспортной ориентированностью украинской экономики. Кроме того, аналитики отмечают риски девальвации национальной валюты. Еще свежи воспоминания о финансовом кризисе 2008 года, когда украинские акции упали порядка 90%, также сыграли свою роль.

Дмитрий Михальчук, аналитик ООО «Сити Брок», считает, что «панические настроения продолжают охватывать украинский рынок», однако в условиях небольших объемов торгов украинскими акциями отвесное падение фондовых индексов лишь косвенно связано с массовым выходом инвесторов из активов. И все же не стоит отрицать более чем негативного сентимента украинских инвесторов, которые, не задумываясь об уровнях и порядке цен, продолжают продавать акции». По его словам, «украинские инвесторы смирились с тем, что даже после падений, аналогичному 6 июня, существенных отскоков на рынке не бывает. Однако, учитывая в некоторой степени алогичность рынка, можно предположить, что отскок произойдет тогда, когда большинство его не ждет».

Как отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, «проблемы украинского фондового рынка далеки от проблем мирового фондового рынка, несмотря на их общее падение. Негатив в том, что существенно снизились объемы торгов на Украинской бирже, а не в сползании вниз ее индекса. Фактически на УБ сейчас около 80% всего торгового оборота приходится на операции с фондовыми деривативами, при этом акции покупаются и продаются очень плохо. Главная причина стагнации - евроизоляция Украины и рейдерские атаки на бизнес. Тяжело сказать, что особо отрицательно влияет - опасение европейских инвесторов иметь дело с украинскими акциями или процветающее в нашей стране перераспределение имущества крупных эмитентов, а ведь стоимость компаний вследствие растаскивания имущества существенно снижается. С точки зрения экономической теории, сейчас самое подходящее время покупать акции наших эмитентов - цены находятся «на дне». Даже незначительный всплеск активности на мировом рынке может привести к существенному их росту. Но есть опасность, что, приобретя акции украинских эмитентов на перспективу, можно оказаться у разбитого корыта - эмитент будет обанкрочен. То есть, нет гарантий на будущее. Поэтому и не спешат инвесторы вкладывать деньги в украинские бумаги. Такая модель развития отечественного фондового рынка не имеет будущего. А жаль, потенциал огромен».

Призрак рецессии

Падение фондового рынка продолжается на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране. В апреле уровень промышленного производства в Украине по сравнению с предыдущим месяцем – мартом – сократился на 3,4%, что стало основанием для экспертов увидеть признаки рецессии. В то же время, согласно данным Госстата, потребительские цены в стране в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,3% - то есть, зафиксирована дефляция.

«Низкая инфляция или дефляция означает снижение спроса или перепроизводство. У нас перепроизводства нет. Это означает – снижение спроса», - поясняет министр экономического развития и торговли Петр Порошенко. По его словам, на сегодняшний день Минэкономики изучает причины существующих показателей, они могут заключаться в ограничении доступа населения к кредитным ресурсам банков.

Министр не исключает возможных колебаний курса гривни. «Но так, чтобы курс все время был 8,04 или сколько там сейчас – так не будет, потому что евро стоило 1,42 (доллара – ред.), сегодня - 1,23. А это одна из крупнейших экономик мира. Почему? Потому что кризис в Греции продолжается, и спрос на евро падает», - сказал Порошенко.

В НБУ уверяют, что курс гривни соответствует экономической ситуации в стране, а любые рисковые колебания будут сглажены. В Нацбанке считают, что приток иностранной валюты во время проведения в Украине чемпионата Европы по футболу, а также в период парламентских выборов позволит удерживать стабильность на валютном рынке. Между тем, на межбанке второй месяц подряд наблюдается снижение котировок гривни по отношению к доллару. На 6 июня они составили 8,0620/8,0690 грн/долл.

Негативный внешний фон

Свою лепту в усугублении ситуации на украинском фондовом рынке внесла и ухудшающаяся ситуация в еврозоне, которая все никак не может выйти из долгового кризиса. Грецию на месте «коллапсового центрового» сменила Испания. Мадрид признал, что «двери на финансовые рынки для него сейчас закрыты».

О тяжелом финансовом состоянии в Евросоюзе говорит и тот факт, что международное рейтинговое агентство Moody's в начале июня снизило рейтинг шести банков Германии и трех банков Австрии.

Согласно статданным, европейская экономика снижается максимально ускоренными темпами за последние три года. В связи со сложившейся ситуацией, Германия предлагает взять крупные банки под особый контроль. Вопрос будет рассмотрен в конце июня на европейском саммите.

Финансист и миллиардер Джордж Сорос считает, что у ЕС есть "окно в три месяца", чтобы спасти единую валюту. За это время, по его мнению, должен произойти ряд изменений, которые определят судьбу евро. Финансист уверен, что европейские лидеры не понимают "природу нынешнего кризиса", а поэтому выбирают неподходящие средства для борьбы с ним. Они сконцентрировали свое внимание на размере долгов, но кризис больше связан с проблемами в банковской системе и вопросами конкуренции, считает инвестор. Без проведения курса, направленного на экономический рост, правительства не смогут продолжать гасить долги, отмечает Дж.Сорос. По его словам, время для спасения евро уходит.

Елена Быстрицкая (УНИАН)