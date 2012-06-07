"Украинская биржа" допустила к торгам акции Фондовой биржи ПФТС

ПАО "Украинская биржа" допустила к торгам акции ПАО "Фондовая Биржа ПФТС", сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили на бирже, акции ПФТС были включены в биржевой список ПАО "Украинская биржа" (категория - внелистинговые ценные бумаги) с 7 июня 2012 г.

Напомним, на сегодня ММВБ-РТС является собственником 43% акций "Украинской биржи", а также контрольного пакета акций ПФТС.