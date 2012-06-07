Украина планирует вывести на Чикагскую биржу кукурузу, ячмень и подсолнечное масло

Украина планирует до конца года вывести на торги на Чикагской бирже кукурузу, ячмень и подсолнечное масло.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил сегодня на заседании совета отечественных и иностранных инвесторов.

«До конца года планируется запустить новый фьючерс на кукурузу, ячмень и, что для нас важно, на подсолнечное масло», - сказал Н.Присяжнюк.

Он также отметил, что в 2013 году в Украине нужно будет создать площадку, интегрированную в мировую биржевую торговлю.

Как сообщал УНИАН,Чикагская фондовая биржа с 6 июня ввела новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

Эксперты позитивно оценили данную новацию, отмечая, что это позволит сформировать реальную цену на украинское зерно.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует производство зерна в Украине в текущем году в объеме 47,2 млн тонн, из которых на экспорт можно будет отправить 22-25 млн тонн зерна.

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