Индекс Украинской биржи снизился на 4,33%, индекс ПФТС – на 3,83%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 7 июня, снизился на 4,33% – до 828,57 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 138,767 млн грн, из них на фондовом рынке – 42,163 млн грн, на срочном рынке – 96,604 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 7 июня снизился на 3,83% – до 346,21 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 330,221 млн грн.