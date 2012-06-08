На украинском фондовом рынке очередной обвал
12:52, 08 июня 2012Фондовый рынок
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На украинском фондовом рынке сегодня произошел очередной обвал.
Как сообщает сайт "Украинской биржи", индекс UX по состоянию на 11:57 обвалился на 6,12% - до 777,88 пунктов.
Среди лидеров снижения - Алчевский меткомбинат (снижение на 12,84%), "Азовсталь" (-9,88%), Енакиевский метзавод (-7,28%).
Индекс ПФТС по состоянию на 12:09 снизился на 1,77% - до 340,08 пункта.
В то же время, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,00% - до 5393.05 пункта, немецкий DAX - на 1,28% - до 6065,32 пункта, французский CAC-40 - на 1,44% - до 3026,94 пункта.
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