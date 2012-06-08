Инструменты украинского фондового рынка не соответствуют своей сути - представитель АУФТ

Одной из причин падения украинского фондового рынка в последнее время является несоответствие теоретической и фактической сути понятия "акция" на фондовом рынке Украины. Так прокомментировал текущую ситуацию на отечественном рынке акций член совета Ассоциации "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) Игорь Когут.

"Наш рынок недостаточно интегрирован с мировыми рынками, поэтому корреляцию внутреннего и мирового рынка можно объяснить как следование украинских торговцев и инвесторов внешним тенденциям. Хотя ничего общего они особо не имеют, т.к. акции украинских эмитентов не отражают той сути, для которой они предназначены в теории", - отметил представитель АУФТ. По его словам, "в этом и есть основной перекос - убита вера в инструмент".

И.Когут также добавил, что "в настоящее время, когда уровень поддержки нервов уже сорван, то желающих что-либо сейчас покупать особо не найдется". "Хотя все и понимают, что цены на акции скорее всего привлекательны, но при этом все также понимают, что и через два месяца ситуация будет такой же и в связи с этим заводить деньги на рынок не имеет смысла", - добавил он.

Представитель АУФТ также прогнозирует, что в ближайшее время движение рынка будет сохранять текущую динамику, а именно: "движение вбок с провалами вниз, на фоне негативных новостей".

Напомним, в последнее время на украинском фондовом рынке наблюдается беспрецедентное за последние несколько лет снижение фондовых индексов.

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