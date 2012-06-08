На падение украинского фондового рынка больше влияют внутренние факторы - эксперт

Если финансовый кризис 2008-2009 гг. в Украине был в значительной части спровоцирован внешними факторами, то сейчас на падение украинского рынка и общее плохое состоянии отечественной экономики большее влияние оказывают внутренние факторы. Так прокомментировал текущую ситуацию на украинском рынке ценных бумаг директор компании I-NVEST Владислав Ревчук.

По его словам, основная и самая банальная причина наблюдающегося в данное время падения рынка это то, что на фондовом рынке просто нет денег. "Чтобы рынок рос, нужно, чтобы кто-то покупал. Нет денег – нет покупателей. Даже несмотря на оптическую дешевизну украинских акций", - отметил В.Ревчук.

Отсутствие же денег, по его словам, является следствием сразу нескольких причин. "Это и негативная внешняя конъюнктура (проблемы с государственным и финансовым секторами в странах еврозоны, замедление роста, а в некоторых случаях и сползание в рецессию экономик ряда стран), и куча внутренних проблем у нас в стране, к которым можно отнести необходимость проведения значительных выплат по заимствованиям в этом году, проблемы в работе с МВФ, ценообразование в газовой сфере, и, мягко говоря, не самая лучшая внешняя (да и внутренняя) политика нашего государства", - сказал эксперт. Вследствие этого как внутренние, так и иностранные инвесторы "не верят в способность Украины противостоять внешним негативным экономическим тенденция, ожидают значительной девальвации гривни и предпочитают дождаться этой девальвации в деньгах (и желательно не в гривне) и уже только после этого еще раз подумать, имеет ли смысл покупать украинские активы".

В.Ревчук не прогнозирует в ближайшее полугодие возобновления устойчивого роста, так как, по его мнению, Украине вряд ли удастся решить "хотя бы частично те внутренние проблемы, которые больше всего будоражат умы инвесторов". "Безусловно, после столь стремительного падения индекса Украинской биржи и достижения исторических ценовых минимумов по многим акциям коррекционные движения вверх будут, но это будет лишь коррекция. Насколько она будет большой и когда, сказать сложно", - отметил он. "Наши базовые сценарии на ближайшие несколько месяцев такие, что после возможных коррекционных движений наш фондовый рынок с большой вероятностью будет продолжать либо медленно стагнировать, либо при отсутствии ликвидности будет торговаться со значительной волатильностью в канале 600-1000 пунктов по индексу Украинской биржи", - добавил В.Ревчук.

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