Индекс Украинской биржи в пятницу вырос на 3,89%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 8 июня, повысился на 3,89% – до 860,80 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 103,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,4 млн грн, на срочном рынке – 81,5 млн грн.

Лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Центрэнерго" (повысились на 10,01 %), Авдеевского коксохима (на 9,83%), "Донбассэнерго" (на 7,78%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 8 июня снизился на 2,58% – до 337,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 192,6 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 190,6 млн грн, на акции – 1 млн грн, на облигации предприятий - 0,9 млн грн.