СКМ сконцентрирует контрольные пакеты "Донецккокса" и "Енакиевского коксохимпрома"

Компания System Capital Management Limited (Кипр, на 100% входит в Группу СКМ) получила разрешение Комиссии по защите экономической конкуренции республики Сербия на концентрацию долей в уставных капиталах ПАО "Донецккокс" и ЧАО "Енакиевский коксохимпром" (ЕКХП) до уровня свыше 50%, сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ.

Как отметили в компании, на текущий момент доля группы СКМ в "Донецккоксе" и ЕКХП составляет 37,51% и 9,99% соответственно.

После получения соответствующих разрешений планируется начать процесс концентрации акционерных долей в ПАО "Донецккокс" и ЧАО "Енакиевский коксохимпром". Акции планируется приобретать на вторичном рынке по рыночной стоимости.

Как отметили в компании, основная цель приобретения - обеспечение предприятий группы "Метинвест" (горно-металлургический отраслевой холдинг СКМ) бесперебойными поставками кокса для производственных нужд в рамках интеграции и управление продуктивностью "Донецккокса" и ЕКХП.

По словам директора горно-металлургического направления бизнеса СКМ Амира Айсаутова, данные приобретения позволят более эффективно управлять себестоимостью продукции "Метинвеста" в рамках интеграции. "Мы также сможем обеспечить производство "Метинвеста" достаточным объемом кокса, что особенно актуально в свете планового закрытия трех старых коксовых батарей на МК "Азовсталь", - отметил он.

После получения контроля над этими двумя предприятиями группы СКМ они войдут в состав холдинга "Метинвест".

Источником финансирования трансакции станут собственные средства группы СКМ.

Справка УНИАН. Компания СКМ - управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой и других сферах бизнеса.

В группу СКМ входят компании "Метинвест" и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и "Ренессанс-Капитал", АСКА и "АСКА-Жизнь" и пр.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.