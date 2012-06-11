Фондовые рынки Азии открылись резким ростом на фоне новостей об Испании

Фондовые рынки Азии в понедельник, 11 июня, открылись резким ростом на фоне обнадеживающих новостей в отношении Испании.

Как сообщает The Wall Street Journal, японский Nikkei на открытии поднялся на 1,8%, достигнув отметки 8612,14 пункта, а гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%, составив 18915,38 пункта.

В конце минувшей недели стало известно, что Испания может получить внешнюю финансовую помощь в пределах 100 млрд евро. Каким образом будут предоставлены средства – через постоянный Механизм финансовой стабильности (МФС) или временный Европейский фонд финстабильности (ЕФФС) – будет решено в ближайшие дни, пишет «Газета.Ru».