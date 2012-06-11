Эксперт: слухи о преждевременной кончине украинского рынка акций оказались преувеличенными

Слухи о преждевременной кончине украинского рынка акций оказались преувеличенными, хотя он и пережил сложную неделю.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «вопреки опасениям, динамика индекса UX не утратила рыночной природы, и после первых признаков начала капитуляции в среду, 6 июня, уже к пятнице рынок сумел развернуться вверх, к настоящему моменту поднявшись на 14% выше локального минимума. Также благодаря счастливому совпадению именно в эти выходные европейским чиновникам удалось проявить чудеса конструктивности и договориться о выделении помощи банковскому сектору Испании. Конечно, рынки еще ждет неминуемое разочарование из-за неоптимальности схемы предоставления помощи, но можно считать, что острота проблемы снята».

В результате, прогнозирует аналитик, сегодня следует ожидать продолжения роста украинского рынка галопирующим темпом, по крайней мере, в первой половине дня. Позднее, когда оптимизм, вызванный событиями в еврозоне, ослабнет, можно ожидать, что рынки постигнет умеренная волна фиксирования прибыли. При этом о быстром развороте динамики рисковых активов вниз говорить пока не приходится.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 8 июня, повысился на 3,89% – до 860,80 пункта. Общий объем торгов составил 103,9 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,58% – до 337,26 пункта. Общий объем торгов составил 192,6 млн грн.