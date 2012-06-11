Индекс Украинской биржи сегодня с утра вырос уже на 8,43%

На украинском фондовом рынке сегодня наблюдается значительный рост при небольших объемах торгов, сообщает сайт Украинской биржи.

Индекс UX по состоянию на 12:02 вырос на 8,43% - до 933,40 пунктов. Общий объем торгов составил 27,9 млн грн, из них 20 млн пришлось на срочный рынок

Среди лидеров повышения - акции Авдеевского коксохима (на 9,02%), "Азовстали" (на 8,07%), "Центрэнерго" (на 8,48%).

Индекс ПФТС по состоянию на 12:09 повысился на 0,67% - до 339,54 пункта.

В то же время британский индекс FTSE 100 повысился на 1,35% - до 5508,36 пункта, немецкий DAX - на 2,06% - до 6256,86 пункта.

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