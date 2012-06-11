Индекс UX на прошлой неделе упал на 12% - эксперты

Индекс UX по результатам прошедшей недели упал на 12%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их информации, ведущие фондовые индексы мира в пятницу, 8 июня, закрылись разнонаправленно: Stoxx 600 снизился на 0,3%, S&P 500 вырос на 0,8%. Украинский UX прибавил 3,9%, зафиксировав самый значительный рост в текущем году. Большинство фишек индексной корзины Украинской биржи выросло от 5% до 8%.

Как считают аналитики, несмотря на сильную перепроданность отечественных акций, данный отскок выглядит больше как закрытие коротких позиций, чем разворот рынка. Пока не стабилизируется политическая ситуация в Греции, риски разрастания долгового кризиса на Испанию и Италию и, соответственно, замедления украинской экономики остаются высокими.

По словам аналитиков, сегодня складывается позитивный внешний фон. Испания обратилась за помощью для ее банковской системы. Поскольку предстоящие выборы в Греции на следующей неделе могут вызвать новую волну паники, это может усугубить банковский кризис в Испании. Кроме того, экспорт в Китае вырос больше ожиданий.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 8 июня, повысился на 3,89% – до 860,80 пункта. Общий объем торгов составил 103,9 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,58% – до 337,26 пункта. Общий объем торгов составил 192,6 млн грн.