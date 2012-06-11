На украинском фондовом рынке происходит трансформация инвестприоритетов - эксперт

Украинский фондовый рынок сегодня пребывает в стадии трансформации инвестиционных приоритетов.

Так прокомментировала текущую ситуацию на рынке президент саморегулирующейся организации «Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» Мария Еремеева.

По ее словам, на данное время более востребованы "максимально надежные долговые инструменты" - в первую очередь государственные, стоимость которых более прогнозируема и в меньшей степени зависит от внутренних и внешних кризисных явлений. Кроме того, по словам М.Еремеевой, оживился срочный рынок. "Мало того, он существенно расширился - теперь торги срочными контрактами проходят уже на двух украинских биржах - "Украинской бирже" и фондовой бирже "Песрпектива", запустившей этот рынок с 31 мая 2012 г.", - отметила она

По ее словам, данная тенденция говорит о высоком интересе участников рынка к финансовым инструментам, совмещающим в себе как спекулятивный потенциал, так и возможности хеджирования рисков.

Напомним, в течение последнего месяца на украинском фондовом рынке наблюдалось беспрецедентное за последние несколько лет снижение фондовых индексов.