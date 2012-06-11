WIG-Ukraine прибавил за прошлую неделю более 3%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи (WSE) WIG-Ukraine за прошлую неделю поднялся еще на 3,15% после 1,6% увеличения на предыдущей неделе, отработав часть потерь, опустивших его в конце мая на новый исторический минимум.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор на фоне отскока основных индикаторов польского рынка, вызванного лучшими настроениями на мировых фондовых рынках, закончил торги пятницы на максимальных значениях прошлой недели - на уровне 626,30 пункта.

"Голубые фишки" за последние пять торговых сессий поднялись почти на 4% при 3,3-процентном росте индекса широкого рынка WIG и увеличении в пределах 0,25-0,5% индикаторов средних и небольших компаний.

К концу прошлой недели подорожали бумаги половины из десяти украинских фирм, котирующихся на главной площадке польского рынка, а лидерами роста оказались подорожавшие на 7 и 6%, соответственно, крупнейшие на WSE украинские компании Kernel и Astarta.

На плюсе неделю закончили акции производителя молочных изделий Milkiland (плюс почти 3%), угледобывающей компании Sadovaya Group (+ более 1%) и одного из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов Ovostar Union (0,06%).

Больше всего подешевел на прошлой неделе производитель аккумуляторов Westa, акции которого достигли нового исторического минимума на уровне чуть выше 1 злотого за штуку, что на 26% меньше, чем неделей ранее, и на 91,4% меньше цены прошлогоднего дебюта.

Котировки угледобытчика Coal Energy рухнули на более, чем 8% на фоне падения стоимости бумаг других компаний в пределах 2,3-3,7%.

Как сообщал УНИАН, в конце мая WIG-Ukraine достиг нового исторического минимума - с момента его запуска в начале мая прошлого года - на уровне 592,37 пункта, что на около 60 пунктов ниже предыдущего минимума, достигнутого в декабре прошлого года.

Варшавская биржа запустила украинский индекс с базовых 1000 пунктов.