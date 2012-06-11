Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 4,85%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 11 июня, повысился на 4,85% – до 902,56 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 104 млн грн, из них на фондовом рынке – 35,9 млн грн, на срочном рынке – 68 млн грн.

Лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Авдеевского коксохима (на 9,46%), "Азовстали" (на 6,85%), Алчевского меткомбината (на 5,80%).