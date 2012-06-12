Украинским фондовым индексам после мощного отскока наверх нужно нащупать поддержку - эксперт

Украинским фондовым индексам, после мощного отскока наверх от минимумов предыдущей недели, необходимо нащупать поддержку.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на отечественном рынке акций аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он отметил, что по ходу торговой сессии понедельника, 11 июня, глобальные рынки прибавляли более одного процента, но завершили день снижением на 1%. Украинский рынок акций, в свою очередь, прибавлял до 10%, но закрылся ростом всего на 4%. В результате у многих инвесторов может возникать резонный вопрос: что это было?

По словам П.Ильяшенко, «наш ответ базируется на предположении, что после того, как участники рынка ознакомятся с деталями оказания помощи испанским банкам, рынки ждет неизбежное разочарование. Такое, на первый взгляд, смелое предположение основывалось на том, что европейские чиновники остаются предсказуемыми в своем желании ограничиваться полумерами. При этом не стоит посыпать голову пеплом и открывать короткие позиции «на все». Негативная динамика рынков во второй половине вчерашней торговой сессии является не менее иррациональной, чем позитивная динамика первой половины дня».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 11 июня, повысился на 4,85% – до 902,56 пункта. Общий объем торгов на составил 104 млн грн.

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