Эксперты: оптимизм инвесторов в отношении спасения банковского сектора Испании быстро иссяк

Оптимизм инвесторов в отношении спасения банковского сектора Испании быстро иссяк в понедельник, несмотря на открытие индекса Stoxx 600 ростом более 2%.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В результате, по их информации, индекс Stoxx 600 в понедельник, 11 июня, закрылся без изменений, тогда как S&P 500 снизился на 1,3%. Проблема заключается в том, что 100 млрд евро, которые пойдут на спасение испанских банков, тем самым увеличат и без того высокий госдолг страны – до 95% ВВП в 2020 году.

Как отмечают аналитики, украинский рынок в понедельник открылся ростом более 11%. «Мотор Сич» (+5,6%) и «Центрэнерго» (+3,5%) на открытии Украинской биржи демонстрировали рост 16%. Уже после падения европейских индексов UX растерял часть оптимизма, однако закрылся ростом на 4,9%. Из Топ-20 самых ликвидных акций Украинской биржи снизился лишь Крюковский ВСЗ (-6,5%), объявивший об увеличении выпуска вагонов за 5 месяцев 2012 года на 3%.

По словам аналитиков, варшавский WIG-Ukraine (+0,5%) в понедельник продемонстрировал более сдержанную динамику в отсутствие каких либо важных корпоративных новостей по компаниям, входящим в данный индекс. На Лондонской фондовой бирже MHP (+0,3%) сообщил о выкупе 1% собственных акций, что должно поддержать его котировки в случае падения фондовых рынков.

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