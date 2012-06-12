НКЦБФР одобрила концепцию надзора за деятельностью участников небанковских финансовых групп

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила Концепцию консолидированного надзора за деятельностью участников небанковских финансовых групп, сообщили УНИАН в комиссии.

По словам члена НКЦБФР, первым этапом внедрения концепции является разработка комиссией требований относительно порядка определения и назначения уполномоченного лица небанковской финансовой группы.

Кроме того, предполагается установить порядок представления необходимой отчетности и информации о деятельности небанковской финансовой группы и установления требований к внедрению уполномоченным лицом этой группы внутригрупповых систем учета, аудита, контроля, информационных систем деятельности участников группы, а также минимизации рисков их деятельности и т.п. В частности, планируется разработка рекомендаций, которые призваны усовершенствовать систему корпоративного управления и управления рисками таких участников.

По его словам, разработанная концепция должна установить основные методы и приемы, которые будут использоваться регулятором, небанковскими финансовыми группами и их ответственными лицами для минимизации рисков деятельности участников финансового сектора экономики Украины.