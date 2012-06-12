Новости из Греции к концу недели снова выйдут на первый план - эксперты

Новости из Греции к концу этой недели снова выйдут на первый план.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка»(ПУМБ) в своем обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что парламентские выборы, назначенные на воскресенье, 17 июня, возможно, определят не только судьбу Греции в рамках европейского сообщества, но и повлияют на формирование политики помощи другим европейским странам-должникам.

Как сообщают аналитики, большинство ведущих фондовых площадок мира закончили прошедшую неделю небольшим ростом. По их мнению, рост после нескольких недель падения, возможно, дал небольшую передышку инвесторам, но всем понятно, что ни о каком сломе негативной тенденции не может быть и речи, поскольку рост происходил не столько на фоне хороших новостей, сколько на фоне отсутствия плохих.

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе государственные деятели ЕС и США давали оценку состояния и перспектив развития экономики. В ходе пресс-конференции после заседания ЕЦБ в среду, 6 июня, глава центробанка Марио Драги сказал об увеличении рисков для экономического прогноза еврозоны. В свете возросших рисков ЕЦБ принял решение продолжать операции рефинансирования по фиксированной ставке по крайней мере до начала 2013 года. В то же время, центробанк отказался от снижения базовой ставки, решив, что экономика еврозоны пока не находится в настолько плохом состоянии, чтобы прибегнуть к этой мере.

Аналитики также напоминают, что глава ФРС Бен Бернанке в четверг, 7 июня, давал отчет по состоянию экономики США. Он отметил рост рисков для развития американской экономики, в числе которых кризис еврозоны и налогово-бюджетная политика США. В целом заявление главы ФРС соответствовало настроениям рынка. Рост поддержали новости о том, что правительство США, возможно, продлит операцию «Твист», направленную на замену коротких бумаг в портфеле центробанка на более длинные.

По словам аналитиков, блок экономической статистики из разных регионов, вышедший в пятницу, 8 июня, только лишь подтвердил отсутствие фундаментальных причин для роста рынков. Гораздо хуже прогнозов аналитиков оказались данные по экспорту Германии, промпроизводству Италии и запасам товаров в США.

Похоже, считают аналитики, что участники украинского рынка акций на прошлой неделе окончательно решили вывести его на уровень нового дна, чтобы затем, возможно, начать его «полную перезагрузку». Несмотря на рост, наблюдаемый на фондовых рынках мира, индекс Украинской биржи на минувшей неделе потерял 12% и закрылся в пятницу на отметке 860,8, что соответствует уровням мая 2009 года.