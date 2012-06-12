Эксперты: активность на рынке ОВГЗ в ближайшее время будет низкой

Активность на первичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в ближайшее время будет низкой.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их мнению, испуганные недавним кризисом ликвидности и ростом обменного курса, коммерческие банки будут воздерживаться от покупки ОВГЗ, пока ситуация на рынке не станет более понятной.

Как отмечают аналитики, вследствие острого дефицита ликвидности, наблюдаемого на рынке в течение нескольких последних недель, участники рынка государственных облигаций отказались от покупки ОВГЗ на первичном аукционе Минфина во вторник, 5 июня. При этом ситуация полного отсутствия спроса на государственные ценные бумаги не наблюдалась на рынке уже несколько месяцев.

Аналитики сообщают, что в четверг, 7 июня, для финансирования дефицита госбюджета государство привлекло 604,3 млн грн. Судя по всему, ОВГЗ были куплены одним из банков с государственной формой собственности.

По информации аналитиков, на прошлой неделе объем торгов корпоративными облигациями на бирже ПФТС увеличился почти в 5 раз до 203,9 млн грн за счет размещения во вторник облигаций «ВТБ банка». На Украинской фондовой бирже объем торгов облигациями предприятий уменьшился до 1,65 млн грн, составив 1,92% от показателя предыдущей недели.