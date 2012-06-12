Индекс Украинской биржи во вторник повысился на 3,25%, индекс ПФТС – на 5,74%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 июня, повысился на 3,25% – до 931,87 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 110 млн грн, из них на фондовом рынке – 49,7 млн грн, на срочном рынке – 60,6 млн грн.

Лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Центрэнерго" (на 8,15 %), Енакиевского метзавода (на 6,57%), «Азовстали» (на 5,41%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 12 июня повысился на 5,74% – до 356,63 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 979 млн грн.