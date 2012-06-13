ФГИУ в августе выставит на продажу "Центрэнерго" и "Донбассэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует объявить в августе т.г. приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 53,289% государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" и 60,773% госпакета акций ПАО "Донбассэнерго".

Как сообщает официальное издание Фонда госимущества "Ведомости приватизации", соответствующие изменения внесены приказом ФГИУ от 7 июня т.г. в помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в I-IV кварталах 2012 г.

В ФГИУ также уточнили, что Фонд госимущества объявит о проведении данных конкурсов только после принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

Напомним, с начала 2012 г. ФГИУ уже провел конкурсы по продаже госпакетов акций двух других генерирующих компаний - "Захидэнерго" и "Днепроэнерго". В обоих случаях покупателем пакетов был признан энергохолдинг ДТЭК.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица.

ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».