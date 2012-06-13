Украинские акции на волне внешнего оптимизма зафиксировали сильный рост - эксперты

Украинские акции на волне внешнего оптимизма во вторник, 12 июня, зафиксировали сильный рост.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, индекс UX во вторник прибавил 3,3%, WIG-Ukraine вырос на 3,6%. Лишь две фишки корзины UX снизились: «Укрсоцбанк» (-1%) и «Укрнафта» (-0,6%). В то же время, сильный рост «Кернела» (+4%) и «Астарты» (+5%) значительно превысил темпы роста других бумаг, входящих в индекс украинских акций, рассчитываемый Варшавской фондовой биржей.

Из корпоративных новостей аналитики позитивно расценивают намерение «Астарты» построить завод по переработке сои. Финотчетность «Укрсоцбанка» по МСФО оказалась нейтральной.

По информации аналитиков, мировые фондовые индексы во вторник закрылись ростом. Так, Stoxx 600 поднялся на 0,6%, S&P 500 - на 1,2%. Акции выросли, несмотря на рост доходностей гособлигаций Испании и Италии до 6,7% и 6,2% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 июня, повысился на 3,25% – до 931,87 пункта. Общий объем торгов составил 110 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 5,74% – до 356,63 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд 979 млн грн.