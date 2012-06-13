Эксперт: сегодня утром на рынках акций преобладает умеренно негативная динамика

Сегодня утром на рынках акций преобладает умеренно негативная динамика.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он подчеркнул, что в ходе торговой сессии вторника, 12 июня, рисковые активы сумели прибавить в стоимости, «Ключевым новостным событием можно назвать потепление отношений панъевропейских политиков с политиками Германии, хотя история учит нас тому, что не стоит преждевременно радоваться ни одному из решений еврочиновников. Поэтому в настоящий момент лучшая стратегия поведения на рынке в краткосрочном периоде – продолжать ориентироваться на технические факторы», - считает аналитик.

По его мнению, с большой вероятностью можно предположить, что итоги сегодняшней торговой сессии позволят понять, что ожидает украинский рынок акций в дальнейшем: формирование базы для штурма уровня 1000 пунктов или же нацеливание на ретест локальных минимумов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 июня, повысился на 3,25% – до 931,87 пункта. Общий объем торгов составил 110 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 5,74% – до 356,63 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд 979 млн грн.