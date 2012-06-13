НКЦБФР одобрила положение, регулирующее маржинальные операции на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила порядок и условия осуществления торговцами ценными бумагами брокерской деятельности по договорам на брокерское обслуживание с последующим урегулированием обязательств клиента, которое призвано урегулировать маржинальные операции на фондовом рынке.

Как отметили в пресс-службе комиссии, соответствующее решение было принято на заседании регулятора 7 июня т.г.

Данный документ регламентирует общие требования к маржинальным операциям, порядок их осуществления, определяет дополнительные условия к договору на брокерское обслуживание, а также регулирует предельный уровень маржи, при котором торговец не будет иметь права заключать договора или совершать сделки через высокую степень риска. Участники рынка теперь будут обязаны предоставлять данные о маржинальных сделках не только как информацию о брокерской деятельности, а будут выделять именно такие сделки, предоставляя отчетность организаторам торговли и регулятору.

По словам директора департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж НКЦБФР Олега Науменко, целью принятия данного документа является защита прав инвесторов, поскольку одобренный порядок нацелен на уменьшение рисков для них при осуществлении маржинальных операций. "Теперь, согласно документу, участники рынка будут предоставлять информацию о таких соглашениях, поэтому регулятор сможет контролировать эту сферу", - отметил он. "Мы рассчитываем, что внедрение этого положения позволит нам регулировать этот рыночный сегмент», - добавил О.Науменко.

В ближайшее время порядок будет обнародован на официальном сайте регулятора, а также согласован с профильными министерствами и ведомствами.