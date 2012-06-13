"Украинская биржа" исключила акции "Сумыоблэнерго" из биржевого списка
13:15, 13 июня 2012Фондовый рынок
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Котировальная комиссия ПАО "Украинская биржа" приняла решение об исключении из биржевого списка акций ПАО "Сумыоблэнерго", сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Данное решение вступает в силу 13 июня т.г.
Исключение ценных бумаг из биржевого списка происходит в соответствии с п. 18.21 Правил торговли ПАО "Украинская биржа" и в связи с тем, что за последние 60 дней с данными ценными бумагами не было заключено ни одной сделки.
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