"Украинская биржа" исключила акции "Сумыоблэнерго" из биржевого списка

Котировальная комиссия ПАО "Украинская биржа" приняла решение об исключении из биржевого списка акций ПАО "Сумыоблэнерго", сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Данное решение вступает в силу 13 июня т.г.

Исключение ценных бумаг из биржевого списка происходит в соответствии с п. 18.21 Правил торговли ПАО "Украинская биржа" и в связи с тем, что за последние 60 дней с данными ценными бумагами не было заключено ни одной сделки.