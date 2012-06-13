Председателем набсовета «Метинвеста» назначен Амир Айсаутов

Председателем наблюдательного совета Группы «Метинвест» назначен Амир Айсаутов, занимающий также пост директора горно-металлургического направления бизнеса компании СКМ. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте «Метинвеста».

Согласно пресс-релизу, до своего назначения главой НС «Метинвеста» А.Айсаутов являлся членом набсовета компании.

Ранее возглавлявший наблюдательный совет «Метинвеста» Олег Попов, являющийся также генеральным директором компании СКМ, останется членом совета.

«Решение о том, что директора СКМ по развитию наших ключевых бизнесов будут выполнять функции глав наблюдательных советов этих бизнесов, принято по двум основным причинам. Во-первых, это стремление СКМ сохранить фокус в каждом из основных направлений бизнеса в значительно выросшем портфеле Группы. И, во-вторых, создание за последние несколько лет сильной команды директоров СКМ. Это позволит мне, как генеральному директору управляющей компании, сконцентрироваться на управлении общим портфелем СКМ и сохранять стратегический фокус Группы», - цитирует пресс-служба «Метинвеста» слова О.Попова.

На данный момент наблюдательный совет Группы «Метинвест» состоит из 9 членов, 2 из которых являются независимыми.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).