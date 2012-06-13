Депутат предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов по разнице в тарифах на тепло

Народный депутат Владислав Лукьянов (Партия регионов) предлагает выпустить облигации внутреннего государственного займа на 6 млрд грн для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепло перед теплоснабжающими предприятиями.Об этом говорится в законопроекте № 10575 «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (относительно источников субвенции для погашения разницы в тарифах на тепловую энергию), внесенном в парламент 7 июня т.г.

Законопроектом предлагается источником финансирования задолженности по разнице в тарифах перед теплоснабжающими предприятиями определить выпуск ОВГЗ с последующим использованием средств, привлеченных во время выкупа, для финансирования субвенций местным бюджетам на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления с последующим целевым использованием этих средств для погашения задолженности предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

Законопроектом планируется предоставить право Кабинету министров Украины осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 6 млрд грн с последующим зачислением средств от выкупа облигаций в специальный фонд и направлением на финансирование субвенции для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию.

Облигации внутреннего государственного займа подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины, в том числе за счет кредитов соответствующего назначения международных финансовых организаций, по обращению относительно их выкупа, и погашаются за счет положительной разницы между суммой сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины, начиная с 2012 года.