Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 июня, снизился на 0,58% – до 926,47 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 98,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 30 млн грн, на срочном рынке – 68 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Донбассэнерго" (на 3,37%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 13 июня повысился на 2,98% – до 367,25 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 775 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 1 млрд 774 млн грн, на акции - 1 млн грн.