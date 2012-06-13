Минфин выплатил 2,57 млрд грн по ОВГЗ

Министерство финансов Украины 13 июня своевременно и в полном объеме осуществило крупнейшую выплату на 2,570 млрд грн по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в июне 2012 года.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

По данным группы «Инвестиционный капитал Украина», очередная выплата по ОВГЗ должна состояться на следующей неделе в объеме 1,169 млрд грн.

Справка УНИАН. По данным НБУ, по состоянию на 12 июня 2012 года в обороте было ОВГЗ на сумму 178,344 млрд грн, из которых 86,662 млрд грн — в портфеле Нацбанка.