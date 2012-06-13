Торги на Украинской бирже в среду проходили в переменчивом ключе - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 13 июня, проходили в переменчивом ключе.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

По его словам, «стартовав уверенным ростом, индекс Украинской биржи к средине дня растерял утренние достижения и вышел в негативную зону». На старте поддержку покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий.

Как подчеркнул С.Белясов, «в середине дня ситуация на рынке поменялась в противоположную сторону». Инвесторов разочаровали итоги аукциона по размещению долговых бумаг итальянского правительства, так как средневзвешенная доходность размещения увеличилась до 3,97% с 2,43% по итогам предыдущего аукциона. Рост стоимости заимствований усилило опасения инвесторов относительно дальнейшего развития долгового кризиса в еврозоне.

Аналитик добавил, что в дальнейшем ситуацию усугубили новости из-за океана. В частности, всплеск продаж спровоцировала статистика по розничным продажам в США. Несмотря на то, что майский показатель совпал с ожиданиями участников торгов, апрельские данные были пересмотрены в сторону ухудшения.

По информации С.Белясова, наибольшим падением котировок отметились акции «Донбассэнерго» (-3,37%), «Укрсоцбанка» (-3,34%), Алчевского меткомбината (-2,80%). В то же время, ростом завершился день для бумаг «Центрэнерго» (+1,75%) на фоне новостей о предстоящей приватизации, Енакиевского метзавода (+1,56%), «Укрнафты» (+1,25%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 июня, снизился на 0,58% – до 926,47 пункта. Общий объем торгов составил 98,4 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 2,98% – до 367,25 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд 775 млн грн.