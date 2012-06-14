"Тройка Диалог Украина" закрывает направление интернет-трейдинга

Инвестиционная компания "Тройка Диалог Украина" закрывает свое направление интернет-трейдинга в связи с существенным снижением интереса физлиц к торговле ценными бумагами в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на управляющего директора "Тройка Диалог Украина" Артемия Ершова.

Как отметили в компании, снижение интереса физлиц к торговле ценными бумагами происходит на фоне ухудшения ликвидности фондового рынка.

"Тройка Диалог Украина" планирует в дальнейшем сконцентрироваться на инвестиционно-банковских, биржевых торговых операциях для институциональных клиентов, услугах по управлению активами.

По мнению участников рынка, рынок интернет-трейдинга в Украине на данное время остается достаточно небольшим. По их оценкам, количество реально занимающихся интернет-трейдингом физлиц не превышает сегодня 2 тысяч.