Украинский фондовый рынок в четверг снова закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 14 июня, снизился на 0,08% – до 925,73 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 70 млн грн, из них на фондовом рынке – 25 млн грн, на срочном рынке – 44,9 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 14 июня повысился на 0,38% – до 368,66 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 893,6 млн грн.