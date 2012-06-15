Украинская агрокомпания IMC намерена выпустить облигации на 200 млн грн

Варшава. Украинская агропромышленная компания Industrial Milk Company (IMC) планирует выпустить двухлетние номинированные в гривне облигации на сумму до 200 млн гривен.

Согласно сообщению IMС на Варшавской фондовой бирже, компания хочет привлечь средства под 14% годовых и намерена выплачивать купон каждый квартал.

Выпуск облигаций в украинской Национальной комиссии по ценным бумагах и фондовому рынку зарегистрировала одна из зависимых от IMС компаний - Burat-Agro LLC 13 июня т.г.

Погашение облигаций запланировано на 26 июня 2014 г.

Полученные от продажи ценных бумаг средства компания намерена направить на свое дальнейшее развитие.

Как сообщал УНИАН, дебютировавшая на Варшавском фондовом рынке в прошлом году Industrial Milk Company в первом квартале текущего года сократила чистую прибыль на 9% - до 94 тыс. долларов после ее увеличения в прошлом году на 17% - до 17,3 млн долларов.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году компания на начало текущего года арендовала около 60 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, а также владела хранилищами мощностью 172 тыс. тонн.

По данным на начало июня т.г. 68,2% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 5,1% польской Amplico PTE, остальные - free float.