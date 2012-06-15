"Украинская биржа" перенесла старт торгов из-за технических проблем

"Украинская биржа" перенесла старт сегодняшних торгов из-за технических проблем, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

"В связи с техническими проблемами, возникшими в сети "Гигатранс", многие участники торгов не имеют возможности подключиться к торговым системам ПАО "Украинская биржа". Старт торгов переносится", - говорится в сообщении биржи.

Позже в пресс-службе биржи сообщили, что старт торгов на "Украинской бирже" состоялся в 11:30.