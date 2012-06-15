Минфин привлек более 2 млрд грн в мае только за счет нерыночных размещений ОВГЗ – эксперты

Министерство финансов Украины в мае привлекло в госбюджет более 2 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чего удалось достичь исключительно за счет нерыночных размещений, считают аналитики «ИНГ Банк Украина».

В банке напомнили, что на вчерашнем аукционе Минфину в результате размещения 7-летних облигаций удалось привлечь 500 млн грн, удовлетворив лишь единственную заявку. При этом на покупку других облигаций, в частности, гривневых бумаг сроком обращения 12 мес., 3 и 5 лет, заявок подано не было.

«Результаты вчерашнего аукциона были достаточно ожидаемыми, поскольку в текущих рыночных условиях формирование рыночного спроса маловероятно. С начала месяца министерство привлекло с аукционов 2,1 млрд грн исключительно за счет нерыночных размещений, а объем рыночного спроса составил лишь 2,5 млн грн», - говорят в банке.

По мнению аналитиков «ИНГ Банк Украина», в краткосрочной перспективе ситуация на аукционах не изменится значительно, т.к. вероятность восстановления рыночного спроса остается низкой.

Следующий аукцион запланирован на среду, 20 июня, (перенесен со вторника по причине выходного дня в органах государственной власти) – правительство предложит гривневые облигации сроком обращения 12 мес., 2, 5, и 7 лет, 3-летние индексированные облигации, а также долларовые ОВГЗ срочностью 2 и 3 года.