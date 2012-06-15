Янукович подписал закон о деятельности институтов совместного инвестирования

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» относительно защиты имущественных интересов участников срочных ИСИ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 24 мая.

Закон предусматривает, что срочный институт совместного инвестирования (ИСИ) создается на установленный в регламенте ИСИ определенный срок, по окончании которого указанный ИСИ прекращается, если не принято решение о продлении срока деятельности такого ИСИ.

Продление срока деятельности срочного ИСИ осуществляется по решению общего собрания акционеров корпоративного ИСИ или наблюдательного совета паевого ИСИ, а в случае его отсутствия - уполномоченного органа компании по управлению активами такого ИСИ.

В случае принятия указанного решения корпоративный ИСИ обязан осуществить выкуп акций этого ИСИ у акционеров, которые голосовали против принятия такого решения или не принимали участия в голосовании по нему и требуют выкуп принадлежащих им акций, а компания по управлению активами паевого ИСИ обязана осуществить выкуп инвестиционных сертификатов этого ИСИ у участников, которые не согласны с указанным решением и требуют выкуп принадлежащих им инвестиционных сертификатов. Такие акционеры корпоративного ИСИ и участники паевого ИСИ имеют право требовать выкуп у них ценных бумаг ИСИ в количестве, не превышающем количество ценных бумаг, владельцами которых они были на день принятия решения о продлении срока деятельности ИСИ. Порядок обязательного выкупа ценных бумаг ИСИ устанавливается комиссией.

Продление срока деятельности срочного ИСИ осуществляется в порядке, установленном комиссией. Срок, на который продлевается деятельность срочного ИСИ согласно принятому решению, не может превышать срок деятельности такого ИСИ, установленный в его регламенте. Количество решений о продлении срока деятельности срочного ИСИ не ограничивается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.