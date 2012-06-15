Индекс Украинской биржи в пятницу вырос на 3,28%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 15 июня, повысился на 3,28% – до 956,05 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 81,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 42 млн грн, на срочном рынке – 39,5 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 15 июня снизился на 0,26% – до 367,70 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 111,8 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 109,6 млн грн, на облигации предприятий - 1,3 млн грн, на акции - 0,8 млн грн.